Borsalino apre una nuova boutique a Cannes

Borsalino sceglie nuovamente la Francia per l'apertura della nuova boutique. Riprendendo il concept retail ideato dall'architetto Nicola Quadri, che ha debuttato nelle boutique di Milano via della Spiga, Forte dei Marmi e Londra, il nuovo punto vendita si sviluppa su una superficie di più di 50 metri quadrati, a pochi passi dal boulevard de la Croisette, iconico lungomare della Costa Azzurra. Il punto vendita ospita le collezioni di cappelli, berretti e accessori, per uomo e donna, del marchio di Alessandria.

"La tradizionale eleganza e lo stile Borsalino trovano casa a Cannes in una location ideale per glamour e visibilità - ha commentato Mauro Baglietto, direttore generale della maison di Alessandria - Questo tratto della Riviera francese è da sempre un punto di riferimento non solo per il turismo internazionale di alto livello, ma anche per il mondo del cinema con il quale storicamente Borsalino ha sempre avuto un fortissimo legame".

L'opening di Cannes si aggiunge all'apertura della boutique londinese d'inizio anno, inserendosi così nel piano di sviluppo retail di Borsalino, che mira a consolidare la presenza internazionale del marchio anche per il 2024.



