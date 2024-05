Alessandria, ministra Locatelli incontra gli attori del sociale

Dopo la mattina a Verbania, incontrando le associazioni del territorio, e la tappa a Vercelli parlando di autismo con le istituzioni, il ministro Alessandra Locatelli (Disabilità) si è spostata ad Alessandria.

Qui ha continuato ad affrontare il tema dell'autismo incontrando i volontari dell'associazione 'Il Sole Dentro' ospitata dalla parrocchia dell'Annunziata in Borgo Cittadella. Particolare il ringraziamento per il loro essere al servizio delle persone, così come alle autorità per il loro ruolo in solidarietà.

Ribadita la necessità di continuare ad avere il coraggio di portare avanti questi temi fondamentali per la società.

La ministra ha visitato poi la sede locale degli 'Asili Notturni Umberto I' al quartiere Cristo. Apprezzati gli ambulatori oculistico e dentistico dove sono assistite le persone indigenti segnalate dai servizi sociali. Si è complimentata con il responsabile Piergiuseppe Rossi e gli operatori per il servizio offerto.



