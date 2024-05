Al Festival del Verde a Torino 'Le città delle piante'

'Le città delle piante' in cinque declinazioni, città verdi da coltivare, curare, del verde salubre, del patrimonio verde e della cultura verde. Questo il tema della seconda edizione del Festival del Verde in programma dal 20 al 26 maggio a Torino e in altri dieci comuni della cintura, con due 'trasferte' a Cuneo e nell'astigiano.

Sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, il festival "è sempre più attento alle piante e al loro ruolo strategico nelle città - dice Giustino Ballato, co-ideatore dell'iniziativa con Fabio Marzano -. Quest'anno i numeri sono quasi raddoppiati, con 150 eventi, più di 100 parchi, giardini, orti urbani e oltre venti orti e giardini scolastici coinvolti, due fiere agricole e l'apertura di venti giardini privati. E nel fine settimana, la nuova edizione di Flor a Palazzo Reale con circa 150 espositori". Torna anche, per la terza edizione, 'Un grado e mezzo. Festival su clima e ambiente'.

"Il verde - sottolinea il sindaco, Stefano Lo Russo - è un elemento caratterizzante della vita della nostra città, sul quale stiamo investendo moltissimo. In questo festival - aggiunge - ci sono tante componenti, compresa quella climatica e a questo proposito come amministrazione stiamo sviluppando un progetto ambizioso di trasformazione fisica di Torino, che ha nella resilienza climatica una delle dimensioni principali".





