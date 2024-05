Ad Alessandria è 'Librinfesta' con Paese ospite la Svezia

Nel giorno in cui si chiude il Salone Internazionale di Torino, la cultura prende casa ad Alessandria con il via della 21/a edizione di 'Librinfesta', festival di letteratura per ragazzi, organizzato dall'associazione Il Contastorie con la partecipazione del Comune e il sostegno delle Fondazioni CrTorino, Social e Banca Popolare di Novara, Guala Closures Group.

Soggetto 2024 è 'Di Tempo in Tempo', cui si aggiunge il motto 'Festina lente', attribuito da Svetonio all'imperatore romano Augusto e fatto proprio dalla casata dei Medici: "Affrettatevi Lentamente", quale esortazione ad agire presto, ma con cautela.

L'invito, dunque, è di partecipare a Librinfesta e soffermarsi, "cercando di recuperare quel tempo che - spiegano gli organizzatori - la contemporaneità tende a portarci via: per leggere, stare con gli altri, coltivare le passioni, costruire ponti di solidarietà. Un tempo per ritrovare la nostra parte bambina, attraverso le storie lette e raccontate".

Novità di quest'edizione la location principale: la rassegna, infatti, si svolge fino al 18 maggio nel Chiostro di Santa Maria di Castello, con attività all'aperto e nelle sale interne. La Biblioteca Civica 'Francesca Calvo', alcune librerie e locali ospitano, inoltre, eventi speciali per le scuole e aperti al pubblico.

Paese ospite è la Svezia, rappresentata dall'autrice Cilla Jackert. Incontrerà il 15 maggio studenti, docenti e cittadini nella Sala Giunta del Palazzo Comunale.



