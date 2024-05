Spollon, 'la lettura è l'antidoto alla solitudine'

"La lettura è l'antidoto alla solitudine a cui ci stanno abituando i social, dove tutti siamo connessi ma tutti molto più soli". A dirlo Pierpaolo Spollon, volto di tante fiction di successo e candidato ai Nastri d'argento, che ha presentato oggi al Salone del Libro di Torino il suo primo romanzo, 'Tutto non benissimo' edito da Ribalta Edizioni. Nell'incontro col pubblico, Spollon, ricordando il tema al centro del libro, le emozioni, ha raccontato: "Sto facendo un percorso di psicoterapia, lo ritengo utile per dare senso a quello che vivo e, spesso, anche per dargli la giusta definizione. Dobbiamo dare la giusta importanza alle emozioni".

E sull'importanza della lettura, ha sottolineato che per lui "leggere è stata l'opportunità di vivere tante vite. Sia con lo spettacolo e, ancora di più nel libro, invito alla riflessione su se stessi", conclude.



