Schlein, Salone del Libro importante per la crescita collettiva

"È particolarmente bello essere in un Salone così partecipato, che favorisce un intreccio di pensiero, riflessione, libri, cultura sono tutti elementi importanti nella crescita individuale e collettiva e toccano un versante, quello della educazione, che è fondamentale". La segreteria Pd Elly Schlein si è concessa un lungo giro fra gli stand del Salone del Libro di Torino, accompagnata dal candidato comune del Pse alla presidenza della Commissione europea, Nicolas Schmit, dalla vicepresidente Dem Chiara Gribaudo, dal sindaco Stefano Lo Russo e dalla candidata del centrosinistra alla presidenza della Regione Piemonte, Gianna Pentenero.

"Non è la prima volta ma è sempre un piacere per me venire qui", dice Schlein che non si è sottratta a selfie e strette di mano, fermandosi anche in alcuni stand. Fra questi, quello della casa editrice di Scampia Marotta & Cafiero dove ha ricevuto in omaggio la maglietta con la scritta 'spacciatrice di libri'. Poi un giro allo spazio Bookstock dedicato a bambini e ragazzi, allo stand della polizia e a quello del Politecnico dove si è divertita a partecipare al gioco ideato dagli studenti per immaginare elementi per il futuro scegliendo fra alcune opzioni: un ponte di stoffa sostenibile, in stile illustrazione, quello scelto dalla segretaria Pd.



