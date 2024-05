'L'economia diversamente spiegata', proclamato il vincitore

Il bolognese Fabio Prestopino, consulente aziendale, ha vinto primo premio del concorso di saggistica "L'economia diversamente spiegata", organizzato dalla casa editrice torinese La Fabbrica delle Illusioni con la partecipazione dei docenti dell'Università Politecnica delle Marche e dell'Università della Calabria.

La cerimonia di premiazione si è svolta a Torino, a Villa Sassi, a Torino.

Prestopino l'ha spuntata su due autori genoves, Antonio Papale, e Benedetto Costaguta, giunto al terzo posto, alle loro spalle gli altri 7 finalisti. Flavia Levrero (Roma), Luca Baldelli (Milano), Vincenzo Capodiferro (Varese), Giuseppe Le Rose (Padova), Manfredi Manfrin (Vicenza), Eugenio Sartorelli (Firenze) e la torinese Alessandra Nunziante. Al primo classificato sono andati 30mila euro, al secondo 20.000 euro, al terzo 10.000 euro a tutti gli altri è stato consegnato un assegno di 5.000 euro.

Per partecipare al concorso occorreva leggere e commentare in modo critico "L'economia diversamente spiegata", l'opera nella quale l'ingegner Mario Fabbri, creatore de "La fabbrica delle illusioni" nonché fondatore e attuale membro del cda di Directa Sim, azienda torinese pioniera del trading online in Italia, ha condensato i concetti fondamentali delle sue pubblicazioni precedenti: "L'economia immaginaria", "Vera storia dell'ambigua idea di capitale" e "Il carattere meridionale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA