Centrale Latte Alessandria, domani sindacati incontrano il cda

Domani ci sarà l'incontro tra i sindacati e il cda della Centrale del latte di Alessandria e Asti, richiesto nei giorni scorsi con urgenza dopo la comunicazione dell'azienda di sospendere la produzione per l'aggravarsi della crisi finanziaria.

Nel frattempo, oggi la mobilitazione dei lavoratori della Centrale del Latte è arrivata anche alla StrAlessandria, la tradizionale gara podistica cittadina dove è stato organizzato un presidio per sensibilizzare sulla vertenza.

"Abbiamo ricevuto la solidarietà della cittadinanza e degli organizzatori - sottolinea Raffaele Benedetto, segretario provinciale Flai Cgil - Ci hanno messo a disposizione lo spazio per dare risalto al nostro dramma".

'Non sappiamo se domani faremo il latte - rimarca una lavoratrice - Di giorno in giorno vedremo come la situazione evolverà. Di certo, abbiamo bisogno del sostegno di tutti. La sensazione di incertezza e precarietà ci opprime. Abbiamo lavorato sodo per anni e continueremo a farlo finché arriverà il latte".

La richiesta alle autorità competenti è di intervenire immediatamente per trovare soluzioni alternative al licenziamento.

Ai podisti è stato distribuito un bicchiere di latte "per noi molto amaro - sottolineano i lavoratori - che chiediamo però di continuare a comprare fino a quando si vedrà sugli scaffali. Il nostro è un latte che arriva da questo territorio, è un latte piemontese".

Questa notte ci sarà ancora la produzione. "Vogliamo però sapere - conclude Benedetto - se ci siano ancora le condizioni per produrre".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA