Banca d'Alba, 20mila soci per l'approvazione del bilancio

Quasi 20mila soci, per la precisione 19.940, hanno partecipato oggi all'assemblea di Banca d'Alba, che si è tenuta in piazza Medford, per l'approvazione del bilancio d'esercizio "I volumi hanno raggiunto un totale di 11,6 miliardi di euro e i clienti sono oltre 175mila. - ha sottolineato il direttore Generale, Enzo Cazzullo - La banca ha chiuso il bilancio 2023 con un utile di esercizio di 78,2 milioni di euro e con gli indicatori patrimoniali in costante ascesa, con valori molto superiori alla media del sistema bancario. I fondi propri salgono a quota 505 milioni, il Tier1 al 22% e il Total Capital Ratio a 24,1%".

Cazzullo ha ricordato l'incremento del 20% delle erogazioni di mutui alle imprese 'a condizioni economiche di favore rispetto a quanto mediamente applicato sul mercato; anche i mutui casa alle famiglie sono stati concessi in misura superiore (+16%) rispetto a quanto avvenuto su base nazionale. Altrettanto importante il dato riferito ai duemila mutui che sono stati rinegoziati dalla Banca per contenere l'impatto del rialzo dei tassi di interesse".

L'assemblea dei soci ha approvato durante l'apertura nei prossimi dodici mesi della sede distaccata di Novara, cui seguirà l'apertura di "Banca d'Alba continua a crescere e a rafforzare la propria solidità patrimoniale, garantendo ai suoi Soci di poter contare su una banca sicura, in grado di sostenere con maggiori mezzi l'economia del territorio in cui opera e le comunità che vi risiedono", ha sottolineato il presidente, Tino Cornaglia. "Sul fronte sanitario, oltre alle attività di screening gratuito per la popolazione - ha aggiunto -, sono 6.602 i Soci che, nel corso dell'anno, hanno beneficiato di 68.952 visite e terapie gratuite presso i nostri cinque centri medici, a cui si è aggiunta, lo scorso dicembre, l'apertura della 'Casa della Salute' a Vische".

E' stato anche presentato il progetto del centro polifunzionale che la banca realizzerà per ospitare le future assemblee dei soci e che 'verrà messo a disposizione di tutto il territorio', ha chiarito Cornaglia.



