Scouting di Cartier con studenti del tecnico Gem a Valenza

L'istituto tecnologico Gem (Gioielleria, educazione e moda) di Valenza (Alessandria) ha ospitato una rappresentanza di funzionari di Cartier per colloqui con gli allievi del primo anno, in vista degli stage che prenderanno il via lunedì 13 maggio per concludersi il 19 luglio.

In particolare c'è stata attenzione verso gli allievi del corso di oreficeria e per quelli che il prossimo anno approfondiranno le materie gemmologiche. Lo staff della Maison, che sta allestendo un nuovo sito produttivo nell'area Co.In Or.

proprio a Valenza, ha poi visitato i locali tecnici - anche per l'incassatura - dotati di macchinari di ultima generazione.

E mentre proseguono nelle aziende del territorio e non solo gli stage per gli studenti del primo anno, sabato 18 maggio, per la 'Valenza Jewelry Week' organizzata dalla Fondazione Mani Intelligenti, il Gem apre le porte al pubblico.

In parallelo la designer Arianna Bottero realizzerà alcuni schizzi di gioielli anche con i giovani del Liceo artistico Cellini. Saranno, infine, consegnate borse di studio, offerte dalle aziende aderenti alla Fondazione Mani Intelligenti, a due studenti meritevoli del secondo anno del Gem.



