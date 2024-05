Raspini premiata a Cibus per sostenibilità e charity

Raspini ha ricevuto alla fiera internazionale del food Cibus, in corso a Parma fino a domani, due Salumi&Consumi Award ritirati da Tiziana Raspini, presidente e ad del gruppo.

Raspini è stata insignita della massima onorificenza per la "Miglior iniziativa sostenibile in ambito produttivo" per aver ulteriormente ampliato l'impianto fotovoltaico sui tetti dello stabilimento di Scalenghe (Torino). Ha infatti avviato da tempo un progetto di transizione energetica, con l'obiettivo di diventare azienda a zero impatto ambientale. Per questo motivo, nel 2023, è stato ampliato e potenziato il precedente impianto fotovoltaico da 50 kW, funzionante dal 2008, con l'aggiunta di 999 pannelli solari. L'impianto energetico sviluppa ora una potenza di 500kW e permette di produrre 550mila kWh all'anno, utilizzando unicamente una fonte di energia pulita e al 100% rinnovabile.

Il secondo premio, appartenente alla categoria Charity ed è per l'iniziativa aziendale "Corri, pulisci, respira!", evento che aiuta sia l'ambiente, sia i malati di fibrosi cistica, tra corsa e pulizia del percorso da rifiuti abbandonati. L'evento, supportato da Raspini, è organizzato dalla Lega italiana fibrosi cistica Piemonte e dalla cooperativa Erica (Educazione ricerca informazione e comunicazione ambientale) con sede ad Alba (Cuneo). I proventi raccolti dall'evento sono stati inoltre destinati all'aiuto di dieci malati di fibrosi cistica del Piemonte, per consentire loro di seguire un programma di attività fisica personalizzato, fondamentale per prevenire le complicazioni della malattia e migliorare la qualità della vita.





