Libri, mercato in flessione nei primi quattro mesi del 2024

In discesa il mercato del libro nei primi quattro mesi del 2024. L'editoria di varia - romanzi e saggi venduti nelle librerie fisiche e online e nella grande distribuzione - è al-2,2% rispetto allo stesso periodo nel 2023, con 465,6 milioni di euro di vendite a prezzo di copertina. La flessione a copie è stata del 3,5%, con 30,1 milioni di copie vendute. Ma rispetto al 2019, la crescita a valore è stata del 15,1% e a copie dell'11,7%. In calo anche i manga, al -18,4%, con vendite inferiori rispetto all'anno scorso per 3,3 milioni. Le vendite dei top 10 mensili da gennaio ad aprile sono state inferiori rispetto all'anno precedente di 90mila copie che valgono 2,5 milioni di euro a prezzo di copertina. Il numero delle novità pubblicate è sceso del 4,6% rispetto all'anno precedente. Questo secondo l'analisi e rielaborazione dell'ufficio studi dell'Associazione Italiana Editori, sulla base di dati Nielsen BookScan e altre fonti, presentati il 10 maggio al Salone Internazionale del Libro di Torino nel convegno 'Il mercato del libro nei primi mesi del 2024', in collaborazione con Aldus Up.

Tra il 2019 e il 2024 la crescita del prezzo di copertina dei libri venduti è stata del 3% contro un'inflazione del 16,5%.

Secondo i dati, le librerie fisiche hanno guadagnato quote di mercato sull'online e si sono piazzate in prima posizione con una quota del 54,8% sul venduto totale, rispetto a un minimo del 49,6% toccato nel 2021, ma comunque lontane dal 65,9% del 2019, nel pre pandemia.

In crescita l'autorialità e il romanzo italiano, in controtendenza rispetto alla media del mercato. Su 445,3 milioni di euro di vendite a prezzo di copertina nelle librerie fisiche e digitali, 250,2 milioni sono di libri di autori italiani (più 1,3% rispetto al 2023), 195,1 milioni di euro sono di libri di autori stranieri (-5,6%). Nei primi quattro mesi dell'anno la narrativa italiana è cresciuta dell'8% e quella straniera del 3,1%. Grandi numeri per il romance: i libri scritti da autrici italiane crescono del 48,7% raggiungendo il 52,6% del totale, mentre calano le vendite di autrici straniere (-15,5%).

Complessivamente il romance cresce del 9,3%.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA