Casale, tre giovani arrestati per tentato furto nell'ex Cerutti

Tre giovani, due di 23 e uno 24 anni, della provincia di Cuneo sono stati arrestati in flagranza dai carabinieri di Casale Monferrato (Alessandria) per un tentato furto nella sede dismessa della ex Cerutti.

Durante un normale servizio, insospettiti dai bagliori che provenivano dall'interno dei capannoni, i militari del Norm hanno effettuato un controllo e hanno sorpreso i giovani mentre stanno uscendo dai cancelli dell'edificio, nel quale sono entrati dopo aver danneggiato l'impianto d'allarme. Sono stati recuperati 6 zaini, contenenti utensili meccanici di precisione, un trapano e una macchina fotografica di consistente valore.

I giovani sono stati rinchiusi nel carcere di Vercelli.





