Per le scuole un escape game contro le fake news

Un escape game in realtà aumentata per scoprire e difendersi dalle 'bufale'. Escape Fake, progetto europeo di media education dedicato alle scuole secondarie che offre una serie di risorse didattiche dedicate a studenti e docenti, prima iniziativa del genere in italiano, sarà presentato domani al Salone del Libro di Torino nell'ambito dell'evento 'Europa Creativa: finanziamenti per i settori culturali e creativi'.

Partner italiano, che ha sviluppato gli strumenti didattici per supportare l'utilizzo del gioco in classe, è la società benefit La Fabbrica. Il progetto consiste in un gioco gratuito in cui i partecipanti devono risolvere quesiti ed enigmi sul tema della disinformazione con tre stanze con trame coinvolgenti trattano temi come manipolazione delle immagini, strumenti e modalità per riconoscere le fake news, comportamenti online, sicurezza e privacy, strategie per la diffusione di fake news, phishing, manipolazione degli algoritmi.

Lanciato nel mese di febbraio, al corso di formazione online per gli insegnanti si sono già iscritti 356 docenti di 307 scuole. Gli strumenti didattici sono disponibili anche in inglese, tedesco, rumeno e ungherese.



