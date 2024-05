Juventus: Yildiz è acciaccato, ancora Chiesa-Vlahovic

Alla Continassa Yildiz è tornato ad allenarsi con i compagni, ma le sue condizioni sono ancora da tenere sotto osservazione: il turco, infatti, non è al top dopo la brutta forma di gastroenterite che lo ha colpito, anche se dovrebbe essere almeno convocato per la sfida contro la Salernitana. In ogni caso, Chiesa e Vlahovic partiranno dal primo minuto con Kean e Milik pronti a subentrare a gara in corso.

Il tecnico Allegri non pensa al turnover con vista finale di coppa Italia fissata per mercoledì, così allo Stadium contro i campani ci sarà la miglior Juve possibile. Mancherà però Danilo per infortunio, anche Alex Sandro dovrebbe dare forfait così con Bremer e Gatti ci sarà Rugani. In mediana, invece, poche rotazioni con Cambiaso-Kostic sulle corsie e Locatelli in regia insieme a McKennie e Rabiot.



