Suid & Sids dona strumento per monitoraggio cardiorespiratorio

Un nuovo strumento per il monitoraggio cardiorespiratorio dei neonati è stato donato all'ospedale Mauriziano di Torino dall'associazione Suid & sids, realtà che si occupa di sostenere le famiglie che hanno perso il proprio bambino per un evento improvviso. Si tratta di un macchinario che permette di monitorare il neonato già dalle prime ore di vita, consente il miglioramento della qualità delle cure e rende le terapie più compatibili con il contatto 'pelle a pelle', anche in terapia intensiva e in sala parto.

La centralina di monitoraggio verrà presentata giovedì 9 maggio, a partire dalle ore 14,30, durante un incontro pubblico nell'Aula Carle dell'ospedale Mauriziano, a cui sarà presente anche Emilia Parodi, direttrice di pediatria e neonatologia dell'ospedale.



