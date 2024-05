Holding Moda rileva Puntoart nei ricami e lavorazioni speciali

Holding Moda (HModa) - controllata di Holding Industriale (Hind), società di investimenti in aziende di piccole e medie dimensioni rappresentative del Made in Italy - ha acquisito il 100% di PuntoArt, specializzata nella realizzazione di embellishment, ricami e decorazioni su tessuto.

Perfezionata attraverso Rilievi, capofila del segmento dell'embellishment ed entrata in HModa nel settembre 2022, questa operazione porta HModa a rafforzare il proprio posizionamento nel segmento, accogliendo un'altra realtà rappresentativa dell'eccellenza del Made in Italy.

Fondata a San Mauro Pascoli (Forlì Cesena) nel 1981 con un iniziale focus sul ricamo, PuntoArt ha successivamente ampliato le competenze fino a specializzarsi in tutte le principali forme di decoro contemporanee. Sotto la guida della fondatrice, Franca Pironi, affiancata dal marito Paolo Raggini, l'azienda è cresciuta negli anni, puntando sull'innovazione con continui investimenti in nuove tecnologie volti a diversificare l'offerta e ad incrementare la produttività. Oggi PuntoArt si distingue per un'ampia gamma di lavorazioni che abbracciano sia le tecniche tradizionali che quelle all'avanguardia: dal taglio laser di precisione alle incisioni raffinate, passando per l'eleganza del Cornely e l'arte del macramè, fino alle termosaldature e alle lavorazioni con borchie. Con un organico di circa 30 addetti, nel 2023 PuntoArt ha registrato un fatturato di circa 2,5 milioni di euro.

Con l'arrivo di PuntoArt, HModa vanta ora un portafoglio diversificato di 17 società partecipate."Questa acquisizione rappresenta un altro passo importante per il posizionamento di HModa, consentendoci di consolidare la nostra offerta nel mondo delle lavorazioni speciali" commenta Claudio Rovere, presidente e fondatore di Hind.



