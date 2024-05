Burden, il futuro di Torino passa dall'ascolto dei cittadini

"Il futuro della città, e quindi il nuovo piano regolatore, deve essere basato sull'ascolto delle persone, sulle idee dei cittadini e quando l'abbiamo fatto in altre città abbiamo trovato che le migliori idee e la migliore comprensione dei problemi e le soluzioni per risolverli arrivano proprio da loro. E il progetto 'Voci di Quartiere' va in questo senso". A sottolinearlo l'urbanista americana della Fondazione Bloomberg Amanda Burden, in questi giorni a Torino per l'avvio del progetto di ascolto dei torinesi attraverso una cargo bike che ha iniziato ieri il suo viaggio dal quartiere San Salvario. Le giornate torinesi di Amanda Burden rientrano nella collaborazione che la Città ha avviato da tempo con Bloomberg per lo sviluppo futuro e il ridisegno della città anche in vista della revisione del Prg. "Ci sono alcuni fantastici esempi che si possono prendere da Torino per altre città - sottolinea -, come la trasformazione dei siti industriali, ad esempio le Ogr che mettono insieme cultura e mondo delle start up. Ma anche Il lavoro sul Valentino per riavvicinare le persone alla natura.

Esempi di rivitalizzazione e di come si possa rendere la città attrattiva e interessante per i giovani. Senza dimenticare il lavoro fatto per le Atp Finals, uno degli eventi più esaltanti di questa città che sarà una grande opportunità per Torino per essere molto più conosciuta e svilupparsi".

Proprio su questo aspetto, Burden osserva che "Torino ha enormi opportunità che probabilmente il mondo non conosce abbastanza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA