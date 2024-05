Al Salone del libro in treno, potenziata anche la metropolitana

Per arrivare al Lingotto Fiere, dove si svolge da domani 9 maggio a lunedì 13 il Salone del Libro, oltre all'autobus e alla metropolitana, è comodo usare il treno. La fermata è alla stazione Lingotto. Dal sottopasso alla biglietteria dell'ingresso si dovranno percorrere meno di 300 metri a piedi. Si raggiungerà quindi la fiera in meno di cinque minuti. Un ascensore rende questo ingresso accessibile anche alle persone con disabilità.

La metropolitana sarà potenziata in base agli afflussi e rimarrà in servizio fino all'1,30 nei giorni di venerdì e sabato e fino alle 00,30 negli altri giorni. Le fermate - ricorda il Gtt - sono Lingotto in corrispondenza dell'ingresso di via Nizza e Italia 61 vicino all'ingresso della stazione Fs Lingotto. Al Lingotto Fiere si può arrivare anche con il bus 18.

Al Lingotto ci sarà un parcheggio interno per lasciare bici e monopattini. Una novità è lo spazio dedicato allo sharing nel parcheggio Italia 61.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA