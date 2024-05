'Progetto Ulisse', canavesani in zattera sul fiume Vjosa

Due canavesani appassionati di outdoor e conservazione ambientale partono per un viaggio di esplorazione del fiume Vjosa, dalla Grecia in Albania, considerato uno dei corsi d'acqua più puri d'Europa, che in gran parte scorre in un'area protetta. L'iniziativa 'Progetto Ulisse', con l'obiettivo di affermare "valori di sostenibilità, risparmio energetico e salvaguardia degli ambienti", ha come artefici Carlo Fasciano e Gabriele Melchiorre di 43 e 38 anni, entrambi di Rivarolo Canavese, Comune che ha anche dato il patrocinio alla traversata.

L'iniziativa è condivisa con uBroker Spa e Reset Energia come main sponsor, insieme ad Acid Rain, South Face Paradise, Pellissier Sport e OutBe, realtà piemontesi e valdostane accomunate da sostenibilità, risparmio energetico, riduzione degli impatti ambientali e salvaguardia dei luoghi naturali più preziosi.

I due esploratori canavesani saranno a bordo di una zattera autocostruita con soli materiali riciclati e di recupero; navigheranno 173 km in sette tappe da Konitsa sul confine fra Grecia e Albania fino alla foce sul Mar Adriatico condividendo l'esplorazione con la cittadinanza locale e compiendo iniziative di citizen science.

La coppia tornerà in mare da Valona a Brindisi: la zattera si trasformerà in una vela e due moduli supplementari ai lati permetteranno al team di affrontare la navigazione.



