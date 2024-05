'L'alveare Olivetti oltre la forma', mostra a Ivrea

Giovedì 16 maggio, presso la sede della Biblioteca del Centro Servizi Sociali di Ivrea, alle 18 inaugura la mostra "L'alveare.Olivetti oltre la forma", nata dall'incontro di Re-Play (un format curatoriale che propone riletture partecipate di collezioni museali e archivi da parte di cittadini e cittadine) e l'associazione Archivio Storico Olivetti. La mostra è frutto di un progetto partecipativo, che rilegge in maniera originale la complessa storia di un'azienda e di un territorio, raccontando una realtà da sempre attenta alla comunità, e in cui la protagonista sarà proprio la comunità.

L'alveare è l'immagine scelta per rappresentare la filosofia olivettiana e immaginare un viaggio negli infiniti "alveari olivettiani": scientifici, architettonici e di comunità. La mostra, costruita intorno a documenti tutti provenienti dall'Archivio Storico Olivetti, rappresenta queste sezioni con oggetti come la Divisumma 24, l'Olivetti Programma 101, il primo personal computer, e la memoria dell'elaboratore elettronico Elea 9003, affascinante e intricato sistema di cellette (alveari scientifici). Racconta degli alveari architettonici con le immagini dello stabilimento di Harrisburg in Pennsylvania e quelle dello stabilimento di Scarmagno, insieme alle immagini della Mensa Olivetti, a forma di esagono irregolare, luogo di incontro, delle attività culturali, alveare comunità. Nel percorso espositivo, le informazioni storiche sugli oggetti si affiancano all'interpretazione personale dei partecipanti. Il giorno dell'inaugurazione il gruppo restituirà al pubblico il racconto delle opere attraverso una performance teatrale coinvolgente.

La mostra si terrà dal 17 maggio al 16 giugno nella Biblioteca del Centro Servizi Sociali di Ivrea, edificio che si sviluppa attorno alla forma esagonale diventando un alveare metaforico brulicante di opere e immagini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA