Iniziative socio-culturali, call di Cap10100 per gli under23

C'è tempo fino al 15 maggio per partecipare alla call di "Volucities - Set the Volume of your City", il nuovo progetto culturale di Cap10100 rivolto ai giovani under 23 del territorio torinese. L'iniziativa è nata nel contesto di Torino Futura, e in collaborazione con la Fondazione per la Cultura Torino, con l'obiettivo di far incontrare aspiranti creativi desiderosi di realizzare iniziative culturali e sociali. Il progetto punta a promuovere - attraverso l'organizzazione di eventi, workshop e la creazione di una rete collaborativa tra collettivi junior e senior - "un senso di appartenenza e orgoglio civico tra i giovani torinesi, incoraggiandoli a diventare protagonisti attivi nella costruzione di una comunità inclusiva e dinamica".

Il bando prevede un contributo economico e la realizzazione di eventi e manifestazioni, anche all'interno di MiTO - Festival Internazionale della Musica, e delle Giornate della Legalità (settembre/ottobre 2024).

I dettagli del progetto su https://www.cap10100.com/volucities



