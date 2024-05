Consorzio dell'Asti docg, il nuovo presidente è Ricagno

Il cda del del Consorzio Asti Dog ha nominato Stefano Ricagno nuovo presidente dell'ente consortile, Ricagno raccoglie il testimone da Lorenzo Barbero e resterà in carica per il prossimo triennio. Nominato anche il Comitato di gestione della docg Canelli composto da Giacomo Scagliola (presidente), Ernesto Abbona, Gianmario Cerutti, Giorgio Forno e Ignazio Giovine.

"Lavoreremo nell'interesse delle denominazioni in un quadro di unità d'intenti per consolidare la tutela, la valorizzazione e la promozione dell'Asti Spumante e del Moscato d'Asti in Italia e nel mondo - ha affermato Ricagno -. Nell'attuale contesto di incertezza, infatti, sono convinto che la sinergia tra le diverse anime associative che da sempre caratterizza la nostra denominazione potrà dare risposte concrete alle sfide dei mercati e dei nuovi consumi".

Stefano Ricagno, sesta generazione di viticoltori tra Langhe e Monferrato, è diplomato alla Scuola Enologica di Alba e laureato in viticoltura ed enologia all'Università di Torino. È vicepresidente della Vignaioli Piemontesi e di Piemonte Land of Wine, l'ente che rappresenta tutti i 14 Consorzi del vino piemontesi ufficialmente riconosciuti dal ministero dell'Agricoltura.



