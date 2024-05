Cdp ha investito l'80% delle risorse per lo sviluppo sostenibile

"Come evidenziato dal rapporto Asvis di primavera 2024, si stima che i costi dell'inazione rispetto al tema del cambiamento climatico potranno arrivare a 178 trilioni di dollari entro il 2027. Come istituzione finanziaria di promozione nazionale e di sviluppo internazionale siamo chiamati ad agire con prontezza e responsabilità di fronte a questo scenario, indirizzando risorse a sostegno di iniziative funzionali alla transizione". Così Elena Shneiwer, responsabile Esg engagement e arte e cultura di Cassa depositi e prestiti, intervenuta questa mattina a Ivrea nell'ambito dell'evento di apertura del Festival dello sviluppo sostenibile.

"Un percorso che abbiamo già intrapreso e che ci ha portato, nel solo 2023, a investire oltre l'80% del totale delle nostre risorse, più di 20 miliardi, in progetti legati allo sviluppo sostenibile del Paese. Solo garantendo una transizione ecologica equa e inclusiva potremo garantire al nostro Paese uno sviluppo veramente sostenibile". Tra i progetti sostenuti in Piemonte è stato ricordato l'housing sociale a Orbassano e il finanziamento all'Università di Torino per la riqualificazione della struttura e la creazione di nuove aule, biblioteche e laboratori per oltre 80mila studenti.



