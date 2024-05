Antonello Venditi all'Inalpi Arena di Torino il 17 dicembre

Antonello Venditti celebra il quarantesimo anniversario del suo album 'Cuore' con un tour live che arriverà anche a Torino il 17 dicembre all'Inalpi Arena. Il progetto, intitolato "Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary", ha debuttato all'Arena di Verona il 19 maggio, seguito da tre date sold out alle Terme di Caracalla a giugno.

Il disco "Cuore", originariamente uscito nel 1984, sarà ristampato in un'edizione speciale il 14 giugno, con una canzone inedita e tutte le tracce rimasterizzate. L'album sarà disponibile in varie versioni, tra cui vinili autografati e cd.

Il progetto ha ottenuto il patrocinio del ministero della Cultura.



