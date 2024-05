Al Salone la mostra Non solo signorine a cura di Annalena Benini

Intesa Sanpaolo conferma per il diciottesimo anno consecutivo il suo sostegno al Salone Internazionale del Libro di Torino come main partner della manifestazione con una serie di iniziative a partire dalla mostra fotografica "Non solo Signorine. Donne al lavoro dagli anni. Dieci agli anni Settanta del '900, a cura di Annalena Benini, direttrice del Salone Internazionale del Libro di Torino e Barbara Costa, responsabile dell'Archivio Storico Intesa Sanpaolo, esposta presso il piazzale 3 del Lingotto Fiere dal 9 al 13 maggio.

L'11 maggio alle ore 12.30 nella Sala 500 è in programma un incontro speciale organizzato in collaborazione con la Banca, con protagonista Alessandro Barbero che racconterà l'inizio della fine del dominio romano sull'Europa narrando i destini, incrociati, di un soldato romano che diventerà uno degli storici più importanti dell'Antichità; un imperatore che finirà per sbagliare tutto quello che c'era da sbagliare; e il capo di una tribù di Goti che, nel tentativo di salvare la sua gente, sfiderà la più grande potenza militare della storia. Infine due appuntamenti in programma lunedì 13 maggio: alle 10 in Auditorium si terrà l'evento finale di "Un Libro Tante Scuole", il progetto di lettura condivisa che riunisce, attorno a un grande classico, studentesse e studenti da tutta Italia. Il quarto volume della Biblioteca del Salone, promosso dal Salone del Libro e Intesa Sanpaolo, grazie anche al sostegno della Consulta delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte e della Liguria, è stato Cime tempestose di Emily Brontë. Tra febbraio e marzo 2024, Annalena Benini, Alice Urciuolo, Antonella Lattanzi e Liliana Rampello hanno incontrato dal vivo studentesse e studenti delle scuole nelle diverse sedi delle Gallerie d'Italia, i musei di Intesa Sanpaolo a Milano, Napoli, Torino e Vicenza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA