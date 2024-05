Al Museomontagna le assemblee delle reti mondiali Imma e Iamf

Il Museo della Montagna di Torino ha ospitato le assemblee generali, per la prima volta congiunte, dell'International Mountain Museums Alliance (Imma) e dell'International Alliance for Mountain Film (Iamf), reti mondiali per la valorizzazione, la promozione e la documentazione delle delle terre alte del mondo.

Dell'Imma, fondata nel 2015 presso la Fao, fanno parte dieci membri: otto paesi europei e due extra europei (Nepal e Canada).

Il Museomontagna ne è sede, coordinatore con la direttrice Daniela Berta, e socio fondatore insieme a Musée Alpin di Chamonix (Francia), Muzeum Tatrzańskiego di Zakopane (Polonia), Servei General d'Informació de Muntanya di Sabadell (Spagna) e Whyte Museum of the Canadian Rockies di Banff (Canada); ne fanno parte anche il Museo Alpino di Berna (Svizzera), l'International Mountain Museum di Pokhara (Nepal) e il Musée Savoisien di Chambéry (Francia). Nell'assemblea generale sono state approvate all'unanimità due nuove candidature: il Karkonosze Museum di Jelenia Góra (Polonia) e il Museo Valtellinese di Storia e Arte di Sondrio.

L'International Alliance for Mountain Film - fondata nel 2000 a Torino da nove enti tra cui il Museo - è il principale punto di riferimento per chi produce, crea, promuove e conserva cinema di montagna. Ad oggi conta 26 membri che rappresentano 20 paesi di Europa, Asia, Nord e Sud America e Oceania. La sede dell'associazione è nell'Area Documentazione del Museomontagna, che ne svolge anche la funzione di coordinamento con il vicedirettore Marco Ribetti.

Sono stati ammessi come nuovi membri il festival di Rio de Janeiro in Brasile, Annecy in Francia e Mestia in Georgia. Il prossimo meeting si terrà a ottobre 2024 in Corea del Sud, ospitato dall'Ulju Mountain Film Festival.



