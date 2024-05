I Moti Piemontesi del 1821 rivivono anche a fumetti

Celebrati ufficialmente in città l'11 marzo, i Moti Piemontesi del 1821 - che videro protagonista Alessandria con l'esposizione del Tricolore in Cittadella da parte di Santorre di Santarosa - sono raccontati anche a fumetti. La graphic novel dell'alessandrino Giulio Legnaro, dal titolo 'La notte del Tricolore albore di libertà', sarà presentata il 10 maggio al Salone Internazionale del Libro di Torino. L'incontro al Lingotto Fiere è promosso dall'Associazione Docenti Senza Frontiere Piemonte in collaborazione con Idea di Alessandria.

L'opera, che sarà poi distribuita gratuitamente, è stata realizzata con il sostegno di Comune, Fondazione CrA, Istituto Comprensivo Bovio-Cavour, CulturAle, circoli, associazioni, privati; patrocinio della Provincia.

Le tavole iniziali del fumetto raccontano la protesta degli studenti universitari di Torino, che si ribellarono all'arresto di 4 coetanei, rei di aver partecipato, la sera dell'11 gennaio 1821 al teatro d'Angennes, alla festa di Carnevale indossando cappelli che, secondo le autorità dei Savoia, rappresentavano i colori carbonari.



