Palio di Asti, i due drappi sono opera dell'artista Bressani

Primi passi ufficiali per il Palio di Asti 2024, che si correrà il 1° settembre. Ieri sera in città si è svolta la cerimonia del giuramento sul Codice Catenato, alla presenza dei vessilliferi dei rioni, borghi e comuni partecipanti, del capitano e dei magistrati, dei cavalieri eletti con il vessillifero, degli sbandieratori del Palio di Asti, del sindaco della Città di Asti Maurizio Rasero, dell'assessore delegato al Palio, Riccardo Origlia, di tutti i rettori.

Dopo il giuramento di capitano, magistrati e rettori, la cerimonia è proseguita con la 'Stima dei Drappi', realizzati quest'anno dall'artista Stefano Bressani: uno destinato al vincitore della corsa, l'altro alla Collegiata di San Secondo.

Presentare il Palio di Asti - ha commentato Bressani - è un desiderio che risale a più di 10 anni fa. Ho diviso il Drappo in 3 scene principali: la Natura, il territorio e il Divino".





