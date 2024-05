Giro d'Italia, attesa per la scalata al santuario di Oropa

Seconda tappa del Giro d'Italia di ciclismo, anche oggi tutta in Piemonte. Partenza poco prima delle 13 a San Francesco al Campo (Torino), arrivo previsto intorno alle 17 al santuario di Oropa (Biella). In maglia rosa c'è l'ecuadoriano Narvaez che ieri, sul traguardo di Torino, ha battuto allo sprint il tedesco Schachman e il grande favorito per il successo finale, lo sloveno Pogacar.

Ance la terza tappa, lunedì 6 maggio, sarà tutta piemontese, da Novara a Fossano, la prima opportunità per i velocisti a meno che una fuga non sconvolga i loro piani. Martedì, infine, la terza tappa del Giro partirà da Acqui Terme per poi entrare in territorio ligure.



