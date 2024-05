Giro: Zangrillo, la corsa racconta l'Italia migliore

"È stata una grandissima emozione salutare i corridori, a cui rivolgo un sincero in bocca al lupo.

Grazie al presidente Urbano Cairo, al presidente della Lega del Ciclismo, Roberto Pella, e tutta l'organizzazione della corsa per l'ospitalità". Così il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, presenta al via della prima tappa del 107/o Giro d'Italia, alla Reggia di Venaria.

"Il ciclismo - prosegue Zangrillo - è uno sport di grande popolarità e il Giro racconta da sempre, attraverso le gesta dei suoi protagonisti, l'Italia migliore. Per un torinese è motivo di grande soddisfazione che per la partenza sia stata scelta la Reggia di Venaria: nel giorno del 75/o anniversario della tragedia di Superga, ricordiamo il Grande Torino nel modo migliore!"



