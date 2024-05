Conferenza Stato-Regioni approva il restauro dell'aereo di Palli

La Conferenza Stato-Regioni ha approvato il finanziamento da 794.512 euro per il restauro dell'aereo Ansaldo A1 'Balilla', appartenuto al pilota di Gabriele D'Annunzio, Natale Palli.

Dirimente - come fatto sapere dal sindaco di Casale Monferrato Federico Riboldi e dal parlamentare casalese Enzo Amich - è stato l'intervento del ministro per la Cultura Gennaro Sangiuliano, "che ha appoggiato l'iniziativa di grande rilevanza per la storia nazionale e per il patrimonio della città".

Il velivolo fu il primo caccia di ideazione e costruzione interamente italiana prodotto in serie. Il più antico tra i due sopravvissuti, è ancora allo stato originale ed è uno degli ultimissimi noti al mondo del periodo della Grande Guerra.

"Finalmente - sottolineano Riboldi e Amich - ci avviciniamo al restauro di questo prezioso aereo che potrà essere debitamente tutelato e tornare a Casale, dove troverà dimora e possibilità di essere ammirato da cittadini e visitatori".





