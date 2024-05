Samuele Ricci musicista per il 4 maggio. In occasione del 75/o anniversario della tragedia di Superga il centrocampista del Torino appare in video mentre suona la chitarra, da 'special guest', con la band dei Sensounico. Il brano si intitola 'Quel giorno di pioggia'.

Il filmato è reperibile sul canale Youtube dei Senso Unico.





