Grande Torino: Marchisio, il 4 maggio il cielo è sempre malinconico

"Il 4 maggio a Torino si guarda il cielo che, a prescindere dalle condizioni del meteo, è sempre malinconico. Lo si fa, indipendentemente dalla fede calcistica o dalla passione per questo gioco, per ricordare il Grande Torino e tutti coloro che hanno perso la vita a Superga in quel terribile giorno". E' il tweet con cui Claudio Marchisio, ex calciatore della Juventus, interviene in occasione del 75/o anniversario della tragedia.

"Mentre le strade di Torino si stanno riempiendo di persone per celebrare il Giro di Italia - scrive - trovate qualche secondo per alzare gli occhi verso il cielo, per ricordare quella squadra, per raccontare ai bambini chi erano, affinché possano tenere sempre vivo il loro ricordo".



