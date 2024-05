Torino-Bologna 0-0

Finisce in parità, 0-0, l'anticipo della 35/a giornata tra Torino e Bologna. Per la formazione emiliana si tratta del secondo pareggio consecutivo che non implica la corsa dei rossoblù in zona Champions.

Il pari serve a poco ai granata che celebrano il 75/o anniversario di Superga con una maglia speciale, e che vedono allontanarsi la possibilità di andare in Europa. Il Torino nel primo tempo sfiora il gol con Sanabria la cui conclusione finisce sul palo. Nella ripresa Milinkovic-Savic non fa una parata, mentre Skorupski deve salvare su Ilic.



