Salone del Libro, Fedez parlerà di musica e salute mentale

Fedez al Salone del Libro di Torino per accendere i riflettori sul tema della salute mentale dei più giovani. Il 12 maggio il rapper dialogherà con il presidente nazionale dell'Ordine degli psicologi, David Lazzari, in un confronto moderato dalla giornalista Tiziana Platzer. "L'evento - spiegano gli organizzatori - fa parte di un percorso più ampio intrapreso nell'ultimo anno dalla Fondazione Fedez per abbattere lo stigma della salute mentale e sostenere progetti di inclusione sociale che utilizzano l'arte come motore di benessere mentale, fisico e sociale dei più giovani". Al centro dell'incontro vi sarà "l'arte come leva per sviluppare le potenzialità dei giovani e la loro creatività". Un esempio "è la musica, che può aiutare a rafforzare lo spirito critico e può curare il benessere psicosociale". L'appuntamento è alle 17 all'Auditorium-Centro congressi. E' possibile prenotarsi già da oggi all'indirizzo web saltopiu.salonelibro.it.



