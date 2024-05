Fondazione Crc, Mauro Gola è il nuovo presidente

Mauro Gola è stato nominato presidente della Fondazione CRC per il mandato 2024-27: il Consiglio Generale della Fondazione CRC, riunitosi in mattinata, ha approvato all'unanimità la candidatura dell'imprenditore cuneese, ex presidente di Camera di Commercio e della Confindustria cuneese.

Nella medesima seduta sono stati nominati anche i due vicepresidenti, il commercialista Francesco Cappello, in rappresentanza dell'area albese e la funzionaria regionale Elena Merlatti, in rappresentanza dell'area monregalese. Nel consiglio di amministrazione entrano insieme a loro l'imprenditore e presidente dell'Atl Mauro Bernardi, l'ex sindaco di Cuneo Federico Borgna, il geometra albese Mario Canova e l'ex sindaco di Farigliano Mirco Spinardi.

"Il voto unanime di questa mattina - commenta Gola - evidenzia l'unità d'intenti del Consiglio Generale e ci permette di avviare questo mandato con spirito di condivisione e con una squadra forte e coesa nell'interesse della comunità. Raccogliamo oggi il testimone di un'istituzione in grande salute, con la volontà di affrontare, insieme agli attori del territorio, le sfide strategiche che ci attendono. Consapevoli che, insieme, possiamo fare la differenza nella vita delle persone e della nostra comunità", conclude Gola.



