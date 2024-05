Cuccioli gettati in scarpata dentro scatola sigillata, salvi

Quattro cuccioli sono stati trovati rinchiusi in una scatola sigillata con nastro adesivo, che era stata buttata in una scarpata nella campagna di Castelnuovo Bormida, nell'Alessandrino. Salvati, sono ora nel canile di Acqui Terme in attesa di adozione.

I loro lamenti sono stati uditi da una persona che faceva una camminata, che si è attivata soccorrerli e recuperarli. "Ora sono molto impauriti, disidratati e affamati - fanno sapere dal canile - con la veterinaria abbiamo iniziato tutti i trattamenti per il loro recupero fisico e psicologico, in attesa di buone adozioni".

Il caso è sui social, dove l'indignazione per l'abbandono è tanta, insieme all'auspicio che si riesca a risalire ai responsabili.



