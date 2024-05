Al via a Torino Ai4Industry, infrastruttura del futuro

Nasce Ai4Industry, la fondazione nazionale dell'intelligenza artificiale e luogo di ricerca applicata soprattutto all'automotive e all'aerospazio. A battezzarla - nella cornice storica del Museo del Risorgimento di Torino - sono stati tre ministri: Giancarlo Giorgetti dell'Economia, Adolfo Urso delle Imprese e del Made in Italy e Anna Maria Bernini dell'Università. Con loro il sindaco Stefano Lo Russo e il governatore del Piemonte Alberto Cirio.

La sede di partenza sarà nella cosiddetta "farfalla", lo stabile accanto al grattacielo della Regione Piemonte nato per ospitare i convegni e gli eventi.

"È un progetto a cui lavoriamo dal 2020, il Covid lo ha rallentato senza mai metterlo in discussione. È un fatto storico per l'Italia e per il Piemonte" ha sottolineato Cirio. "Un nuovo salto epocale come la rivoluzione industriale e quella digitale. Il fatto che il governo abbia scelto Torino punto partenza. Torino è una delle capitali industriali d'Europa, l'ambizione che dobbiamo avere è continuare a fare squadra", ha detto Lo Russo.

"Ai4Industry nasce nell'ecosistema italiano della Ai e nelle divisione internazionale del lavoro innovativo. Rappresenterà l'Italia e dovrà dialogare con i giganti. I direttori e i ricercatori che lavoreranno qui devono sapere che troveranno tutte le condizioni per sviluppare proprie attività. Sarà presentato un piano industriale" ha spiegato Fabio Pammoli, docente di Economia al Politecnico di Milano, che presiederà la fondazione.

La fondazione, che avrà un finanziamento di 20 milioni all'anno dal governo, sarà subito operativa. A regime collaboreranno tra 200 e 300 persone.



