Serie A: Colombo arbitro di Roma-Juve, a Sozza Torino-Bologna

L'arbitro Colombo di Como è stato designato per dirigere Roma-Juventus, match clou della 35/a giornata di serie A che si giocherà domenica sera all'Olimpico. L'anticipo Torino-Bologna, domani sera, sarà diretto da Sozza di Seregno, mentre Sassuolo-Inter di sabato sarà arbitrata da Marchetti di Ostia-Lido. Sempre sabato, Monza-Lazio è stata affidata a Pairetto di Pinerolo. Domenica, dopo Cagliari-Lecce per cui arbitrerà Marcenaro di Genova, alle 15 la sfida tra Empoli e Frosinone vedrà in campo Doveri di Roma e alla stessa ora sarà Rapuano di Rimini l'arbitro di Verona-Fiorentina.

Inoltre, Prontera di Bologna arbitrerà Milan-Genoa, alle 18. Ii posticipi del lunedì, Salernitana-Atalanta e Udinese-Napoli, saranno diretti rispettivamente da Aureliano di Bologna e Feliciani di Teramo



