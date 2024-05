Compie 20 anni il Salone Off, 650 appuntamenti in 300 spazi

Il Salone Off, la grande festa del libro diffusa e inclusiva, raggiunge il traguardo dei vent'anni e conferma la sua missione originaria: creare occasioni di incontro nei quartieri della città, accogliendo autrici e autori ospiti del Salone in dialogo con lettrici e lettori, in spazi periferici e tramite appuntamenti gratuiti. In tutto 650 gli appuntamenti in quasi 300 spazi che coinvolgeranno le 8 Circoscrizioni di Torino, 23 Comuni della Città metropolitana e alcune città della regione. Il programma - curato da Marco Pautasso, segretario generale del Salone del Libro di Torino, e da Paola Galletto - è stato illustrato al Sermig alla presenza del sindaco Stefano Lo Russo e del governatore del Piemonte, Alberto Cirio.

Oltre agli incontri con gli autori, sono previste letture, proiezioni cinematografiche, concerti, spettacoli teatrali, laboratori per bambini, mostre, dibattiti, workshop. Singolare sarà la presenza del Tedesco Lingua Ospite per le strade torinesi con la Real Parade curata da Tom Müller, una sorta di Love Parade in onore della letteratura: un carro in festa con dj-set attraverserà sabato 11 maggio la città a partire dal Lingotto, percorrerà via Genova, attraverserà San Salvario fino ai Murazzi del Po. Si alterneranno musica e letture in tedesco e in italiano, con Veronica Raimo, Chiara Galeazzi, Vincenzo Latronico, le autrici tedesche Laura Cwiertnia, Lin Hierse e la poetessa Anja Kampmann.

Tra gli ospiti internazionali Dider Eribon e Marie-Aude Murail all'Alliance Française; Radhika Jha all'Aula Magna della Cavallerizza; Katja Petrowskaja al Circolo dei Lettori di Novara; Katerina Gordeeva alla Libreria Pantaleon; Anthony Cartwright alla Libreria del Golem; Amelie e Juliette Nothomb alla Libreria Indipendente La Ciurma; Pajtim Statovci alla Galleria del Libro; Jón Kalman Stefánsson a Pinerolo; Björn Larsson a Villarbasse e Guadalupe Nettel alla Libreria Trebisonda. Il Museo Egizio per i suoi 200 anni ospiterà sei appuntamenti che vedranno coinvolti il direttore Christian Greco e autori come Orhan Pamuk, Giulia Grechi, Tristram Hunt, Christophe Boltanski, Salvatore Settis e Aldo Schiavone.

"Il Salone Off ha contribuito in questi venti anni alla costruzione di una comunità culturale nella città e nel territorio, che tutto l'anno quotidianamente si ritrova intorno ai libri, anche in luoghi difficili da raggiungere", ha detto la direttrice del Salone del Libro Annalena Benini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA