Calcio: una maglia speciale per il Toro contro il Bologna

In occasione di Torino-Bologna, i calciatori di Ivan Juric indosseranno una maglia speciale e celebrativa. La sfida cade alla vigilia del 4 maggio, così il club di via Viotti e lo sponsor tecnico Joma hanno disegnato e creato un kit per omaggiare la memoria del Grande Torino a 75 anni dalla tragedia di Superga. "La maglia, a forti tinte granata, è ispirata a quella che venne indossata dalla squadra che ancora oggi è considerata tra le più iconiche del panorama calcistico e sportivo nazionale - si legge nel comunicato della società - ed è composta per il 95% da cotone, è in stile polo con bottoni e colletto bianco che richiamano i polsini delle maniche. Nel retrocollo, sarà presente la scritta Superga 75 con la dicitura "Solo il fato li vinse" realizzata con un ricamo diretto". Le maglie sono già in vendita in modalità preordine su Torinofcstore.it e successivamente saranno disponibili nei negozi fisici, salvo esaurimento anticipato, al prezzo di 129 euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA