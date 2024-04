Stellantis vende più veicoli elettrici e a basse emissioni

Le vendite globali di veicoli elettrici (Bev) e a basse emissioni (Lev) di Stellantis nel primo trimestre 2024 sono aumentate rispettivamente dell'8% e del 13% rispetto allo stesso periodo de 2023. L'azienda prevede il lancio di nuovi modelli elettrici in tutto il 2024.

"Abbiamo introdotto quattro nuovi modelli nel primo trimestre 2024 nell'ambito del piano che prevede quest'anno il lancio di 25 modelli includendo 18 versioni Bev che riteniamo pongano le basi per un marcato miglioramento della crescita e della redditività nella seconda metà dell'anno". Lo sottolinea Natalie Knight, cfo di Stellantis." Stiamo riducendo le scorte - spiega - per rafforzare i nostri prezzi, già solidi in termini relativi, in vista del lancio di prodotti nuovi o mid-cycle quest'anno nelle regioni chiave", spiega.



