Il Naufrago della Archeia Orchestra alle Lavanderie a Vapore

Va in scena venerdì 3 maggio alle 21, alle Lavanderie d vapore a Collegno (Torino) "Il Naufrago", l'ultimo appuntamento della stagione Cruda Beltà 2023/2024 realizzata dai musicisti di Archeia Orchestra con il patrocinio della Città Metropolitana di Torino.

E' uno spettacolo in forma di melologo teatrale tratto dal testo di Enrico Granzotto e dalle musiche originali e inedite di Giuliano Comoglio. E' anche la seconda narrazione della trilogia di racconti del terrore che, insieme al suo precedente La Miniera e al terzo racconto MCMXVIII compongono il Ciclo della Natura Ostile. Granzotto si ispira ai limiti della conoscenza umana rispetto ai misteri della natura e dell'universo. Le opere del ciclo sono descritte come fossero i racconti ritrovati di Karl Föemhe, pseudonimo di un immaginario autore tedesco. "È una trilogia di brevi racconti dove l'umanità si scontra con l'ignoto, con il terrore impossibile, con il male che non osiamo accettare. In ogni storia, il potere mortifero della natura sottolinea l'assoluta nullità dell'uomo rispetto alle ere del nostro pianeta. È la natura, nella sua forma più ostile, a ricordare all'umanità il suo dominio primordiale, la sua superiorità biologica, i suoi conflitti eterni. Noi siamo le sue vittime. E viviamo dentro a un ciclo perpetuo che non potremo mai capire" spiega Granzotto.

Il torinese Giuliano Comoglio, classe 1998, attualmente è compositore residente della Radio Filharmonisch Orkest con sede a Hilversum in Olanda. Ha già composto musiche per due spettacoli firmati Archeia, tra cui La Miniera, andata in scena lo scorso 15 marzo.



