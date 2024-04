Hoekstra: 'Un successo straordinario" il G7 a Venaria

"Penso che sia un successo straordinario", dice il commissario europeo al clima, Wopke Hoekstra, degli accordi raggiunti al G7 Ambiente, Energia e Clima di venaria Reale. "Il ministro Pichetto e il suo team hanno fatto un lavoro fantastico: un paio di cose veramente aprono la strada al futuro. Come ben sapete, questa è la prima volta che facciamo il punto dopo la Cop 28, quindi il focus stato soprattutto su come implementare gli obiettivi ambiziosi che abbiamo stabilito, noi paesi del G7 e l'Unione Europea, ma anche con il resto del mondo", dice.

C'è il tema delle risorse: "La seconda parte della conversazione ha riguardato il finanziamento. Dobbiamo assicurarci di essere all'altezza della situazione e questo coinvolgere risorse del settore pubblico ma anche del settore privato, una cosa su cui è chiaro che dobbiamo continuare a lavorare".

Intanto "siamo riusciti ad accordarci su un testo, su una chiamata al superamento progressivo con una data specifica nella prima metà degli anni 2030" per lo stop al carbone: "Potrebbe sembrare lontana, ma in realtà in termini di pianificazione è proprio dietro l'angolo".



