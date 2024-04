G7: animalisti imbrattano con del letame la Prefettura di Torino

Azione diretta del movimento antispecista 'Ribellione Animale' contro la prefettura di Torino. Quattro attiviste hanno imbrattato il palazzo, in piazza Castello, nel centro del capoluogo piemontese, con del letame.

Poi hanno poi aperto uno striscione con la scritta 'Stop sussidi pubblici agli allevamenti'.

"Mentre i sette signori del G7 si blindano nella reggia di Venaria, scortati e blindati da ingentissimi reparti di forze militari e di polizia per parlare di Clima, Ambiente ed Energia, non si può non notare subito il grande assente nei discorsi retorici delle autorità: l'industria zootecnica - spiegano gli attivisti - Troppo scomoda per essere citata? Restano infatti ancora ignorate le soggettività animali che resistono ogni giorno alla violenza e all'assurdità di un sistema specista che oltre a essere crudele, riesce a mantenersi solo grazie a ingenti finanziamenti pubblici, derivanti dalle tasche delle persone contribuenti, che pagano quindi per l'industria responsabile della morte loro (è indubbio il contributo altissimo di emissioni climalteranti che questa industria produce assieme al suo smisurato spreco di risorse) e di miliardi di altri animali ogni anno".

Le attiviste, che sono state identificate dalla polizia, chiedono al "governo italiano una transizione del sistema alimentare attuale verso uno a base vegetale, l'immediato stop dei finanziamenti pubblici a favore degli allevamenti intensivi ed estensivi, e l'incentivo verso la riconversione vegetale delle aziende delle allevamento e della carne".



