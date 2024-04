Ladro recidivo arrestato dai carabinieri al parco del Valentino

Ha rubato pochi euro in un circolo nel Parco del Valentino dopo avere infranto il vetro di una finestra e poi si è nascosto sotto un tavolo, ma è stato bloccato dai carabinieri di San Salvario, allertati dal sistema di allarme del locale. I militari dell'Arma, visionando i filmati del sistema di video sorveglianza hanno scoperto che il ladro era recidivo L'hanno arrestato in flagranza di reato poiché gravemente indiziato di furto aggravato, e gli sono stati contestati anche i reati di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale per il suo comportamento mentre veniva arrestato.

Gli investigatori stanno ora accertando se l'uomo è autore di altri furti commessi all'interno del Parco del Valentino.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA