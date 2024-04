Unc, caro-carburanti costerà 1.500 euro alle famiglie piemontesi

Il caro-carburanti e l'aumento delle altre voci legate alla mobilità produrrà nel bilancio delle famiglie piemontesi, in media, 1.500 euro di spesa in più per viaggi e spostamenti nel corso del 2024, nel confronto con il 2023. E' il calcolo fatto in uno studio specifico da Patrizia Polliotto, presidente del comitato regionale dell'Unione nazionale consumatori.

"Il costo dei carburanti è lievitato di oltre il 13% nell'ultimo mese, e ciò per via anche di un aumento medio dell'inflazione del 2023 che in regione ha registrato un dato annuo pari a circa il 5,5%, producendo rincari a cascata".

La tendenza "di attestare ormai il prezzo del carburante al litro oltre i 2 euro assume ancora più rilevanza se si considera che il consumo medio complessivo annuo di benzina oscilla tra i 700 e gli 800 litri. - osserva Polliotto .

Oggi fare un pieno su una vettura utilitaria dotata di serbatoio da 40 litri di capienza costa circa 80 euro, ovvero quanto l'equivalente di un'auto di cilindrata superiore con capacità di 100 litri nel 2018. Tutti elementi, questi, che confermano la scelta obbligata per i consumatori mono e bireddito con figli a carico delle fasce medie di fare i conti con i budget disponibili prediligendo le spese più prioritarie a discapito di mobilità e tempo libero".



