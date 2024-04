Allerta gialla per neve sul Piemonte sud-orientale

Un brusco peggioramento delle condizioni meteorologiche si è verificato in Piemonte a partire da ieri sera, con precipitazioni a partire dalle Alpi e dal settore orientale della regione, anche a carattere di rovescio lungo il confine ligure, estese da stamattina su tutto il territorio, con i valori più intensi sul Piemonte meridionale e orientale. Fenomeni più deboli lungo le Alpi nord-occidentali, specie al confine. Questo il quadro fornito dall'Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente).

L'aria fredda associata, giunta da nord, ha causato un forte ribasso termico con netto calo delle temperature, su valori ben inferiori alla norma, con le massime oggi tipicamente invernali, con precipitazioni nevose fino a quote di bassa collina sul Piemonte meridionale. In relazione alle nevicate previste fino a bassa quota, il centro funzionale di Arpa Piemonte ha emesso un'allerta gialla per neve nel Piemonte sud-orientale per possibili cadute di rami, con interruzione dei servizi e disagi alla viabilità.

La situazione evolverà lentamente nella giornata di martedì, con una graduale attenuazione dell'instabilità e fenomeni più deboli, sparsi e intermittenti. Anche la quota neve sarà in graduale rialzo verso i mille metri. Con lo spostamento della fredda bassa pressione dal Golfo Ligure verso l'Italia centrale, solo in serata le correnti più settentrionali sul Piemonte favoriranno un graduale miglioramento del tempo e mercoledì ritorneranno cieli più soleggiati. Col cielo sereno tuttavia le temperature, già inferiori alla norma, scenderanno ancora localmente sottozero in pianura.



