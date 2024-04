'Eureka! Funziona!' a Torino la sfida fra baby inventori

Sono due giornate all'insegna della creatività e dell'ingegno dei bambini e delle bambine delle scuole primarie, oggi e domani a Torino in occasione della sfida locale di "Eureka! Funziona!" il progetto di Federmeccanica che per questa tappa si avvale del supporto organizzativo dell'Unione Industriali Torino con l'Amma.

Oltre 200 gli alunni di classi III, IV e V in rappresentanza di sette scuole cittadine che negli spazi Scuola Centro Civico di via Bardonecchia 34, appositamente progettati dalla Città di Torino per l'innovazione didattica, danno vita a una gara di invenzioni: in gruppi di cinque, si cimentano nella creazione di un giocattolo la cui unica caratteristica vincolante è l'essere mobile. Nei mesi scorsi alle classi aderenti erano stati distribuiti dei kit contenenti viti, elastici, molle, rotelle con cui ai baby inventori è stato chiesto di ideare, progettare e costruire un oggetto ludico in grado di muoversi. Un'attività sviluppata nell'arco di tre mesi che ha portato alla selezione di 26 prodotti con nomi come Funivia della felicità, Il cinema spaziale, Il sistema solare, La pesca dei cigni.

Una giuria di esperti decreterà i vincitori per ogni fascia di età, anche se un premio sia stato previsto per tutti i partecipanti, grazie alle imprese partner dell'iniziativa Quercetti, Galup e Carioca. Un riconoscimento in più spetta alla migliore classe V che si guadagna la partecipazione all'evento nazionale conclusivo: l'ultimo atto di "Eureka! Funziona!" è fissato per la mattina del 16 maggio e quest'anno sarà proprio Torino a ospitarlo, riunendo i primi classificati della categoria di tutta Italia nella sede del Sermig, per un totale di circa 500 partecipanti.

"L'appassionata adesione all'iniziativa così come l'entusiasmo che la anima testimoniano quanto sia prezioso creare occasioni in cui i più giovani possano esprimersi. Una risposta che ci sprona a proseguire su tale strada e ci richiama al dovere di stimolarli e accompagnarli nello sviluppo dei loro talenti" spiega Stefano Serra, vicepresidente dell'Unione Industriali Torino, alla guida di Amma e vicepresidente di Federmeccanica con delega al tema Education.



